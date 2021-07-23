شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم: تنبأت بحرب المياه فى "الرجل الأبيض المتوسط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النجم أحمد آدم بأنه تنبأ بحرب المياه فى في فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" عام 2001 ، كما أنه توقع ما حدث في المنطقة العربية منذ التسعينيات وقت أن دخل صدام الكويت.

وأضاف أحمد آدم خلال حلوله ضيفا على برنامج "مساء DMC" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، إنه كان جالسًا مع المؤلف يوسف معاطى، وطرح عليه سؤال: "ماذا لو القرموطى قابل بوش وصدام"، فخرجت فكرة فيلم "القرموطى فى مهمة سرية".

وتابع: قدمت شخصية القرموطى سنة 91 ، كنت بقلد شخصية أسميتها عم عبد المولى، لحد ما شافها المخرج أحمد بدر الدين، وقال لى لازم يتعمل لها مسلسل، لافتا إلى أن أول حلقة من سر الأرض كانت تتناول قضية البناء على الأرض الزراعية وتجريمها، وصدر قانون وقتها لكنه لم يفعل.

وقص آدم ذكرياته مع العيد قائلا: "من ساعة ما بطلت مسرح وأنا بقضى العيد فى البيت، ساعات أروح شرم أو الساحل، لكن معظم الأعياد في بيتى وسط الأولاد"

وتابع: "وأنا صغير مفيش عيد إلا وخدت فيه علقة، وأنا فى 6 ابتدائى أبويا فصل لى بدلة، اخترت لون ذهبى فاتح، ورحت السينما أول يوم العيد، وقفت فى أول الصف أمام شباك التذاكر، وكان الحديد "مدهون"، والبدلة باظت وقعدت أعيط، روحت البيت وأمى صوتت والشارع اتلم".