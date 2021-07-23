شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال: 80% من الذواق العام المصرى يستمع لأغانى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد جمال، إنه عقب فوزه في "آراب آيدول"، وبداية حياته الفنية كانت الأمور في غاية الصعوبة، نظراً للتحديات الكبيرة في الحياة ما بعد "آراب آيدول"، والتي تقتضى أن يقدم الفنان أقوى مما كان عليه حتى يستمر في النجاح والتقدم، وتابع: "الحياة كانت صعبة لأن الناس سمعت منى عود وحاجات تقيلة.. وكنت متردد وفى حيرة هل أقدم أغانى شبابية أما أستمر فيما كانت أقدمه.. بعد آراب آيدول العروض بتكون كتيرة والاختيار مش سهل ".

وأضاف "جمال"، خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الشهرة والنجاح هما المعادلة الصعبة التي يجب أن يحافظ عليها الفنان حتى يستمر في التواجد، وتابع: ممكن تكون مشهور بس من غير محتوى وده يخليك متواجد شوية لكن النجاح هو اللى بيضمن الاستمرارية.

وأشار "جمال"، إلى أن الأغانى الناجحة الآن أصبحت صعبة نظراً لكون إيقاع الحياة أصبح أسرع، والذوق العام أصبح يسير في قبول أغانى المهرجانات بنسبة 80%، مؤكداً أن الدولة الآن أصبحت قوية سياسياً واقتصادياً، وذلك سوف ينعكس على قطاع الفن بالتبعية.