شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل الأمريكى تومى دورفمان بعد تحوله لأنثى: أعيد تقديم نفسى كامرأة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل الأمريكى تومى دورفمان، الذى اشتهر بأداء دور "رايان شيفر" فى مسلسل 13 Reasons Why أو "13 سببًا"، الذى عرضته إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة عام 2017، عن تحوله إلى امرأة، معربا عن سعادته بحياته الجديدة.



تومى دورفمان

ونشر دورفمان، صورا له فى شكله الجديد كامرأة، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "بسعادة غامرة أعيد تقديم نفسى كامرأة، أنا ممتن بشكل خاص لكل شخص عابر سار فى هذا الطريق وكسر الحواجز وخاطر بحياته ليعيش بشكل أصيل وجذرى".

وأضاف دورفمان: "شكراً لجميع النساء المتحولات اللاتى أوضحن لى من أنا وكيف أعيش وأحتفل بنفسى وأحتفل بمساحة فى هذا العالم".



الممثل الأمريكى تومى دورفمان

مسلسل 13 Reasons Why هو‏ مسلسل دراما أمريكى، مبنى على رواية بنفس العنوان للكاتب جاى آشر، تكون الموسم الأول من المسلسل من 13 حلقة توفرت جميعها للعرض حسب الطلب على المنصة الشهيرة، فى 31 مارس 2017.



الممثل الأمريكى تومى دورفمان

وفى 1 مايو 2018 تم الإعلان عن عرض الموسم الثانى من المسلسل فى 17 مايو 2018، وفى عام 2019 أعلنت الشبكة أنها قررت حذف المشهد الذى يظهر انتحار بطلة المسلسل، لكونه مؤلم ومثير للجدل، ولاقى القرار استحسان مجلس الآباء التلفزيونى، بسبب قساوة المحتوى على المشاهدين الصغار.

tommy.dorfman