شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى: نتناول مشاكل الأزواج وتربية الأبناء فى "اجازة مفتوحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة لقاء الخميسى عن استعدادها لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "إجازة مفتوحة" الذى تشارك بطولته مع الفنان شريف منير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد في شهر فبراير الماضى.

وأكدت لقاء لـ"الخليج 365" أن "إجازة مفتوحة" مسلسل اجتماعي قائم على العائلة والمشاكل التي تواجه أي أسرة مصرية وذلك من واقع المجتمع، مضيفة أن هناك أكثر من محور يتناوله العمل منها المشاكل الزوجية، وكذلك تربية الأبناء والصعوبات التي تواجه الآباء، وكذلك التعامل مع مشاكل الأشقاء.



لقاء الخميسى

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ 40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، نورهان كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وقدمت لقاء الخميسي مسلسل "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، حيث شاركت في بطولته إلى جانب نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد.