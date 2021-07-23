ناهد السباعي مع طائر وندا موسى بحمام السباحة.. ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة :

ندا موسى

ظهرت الفنانة ندا موسى، داخل حمام السباحة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ناهد السباعي

الفنانة ناهد السباعي، ظهرت بصحبة طائر يقف فوق كتفها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فتفوتا تتظاهر".

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مايان السيد

الفنانة الشابة مايان السيد، نشرت صورة لها أثناء تواجدها داخل البحر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يستحق التنزه".

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين، بإطلالة كاجوال عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هند صبري

أطلت الفنانة هند صبري، على جمهورها بإطلالة زرقاء عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

هند عبدالحليم

الفنانة هند عبدالحليم، ظهرت خلال رحلتها الصيفية التي تقضيها في لبنان، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مايا دياب

ظهرت الفنانة مايا دياب، مرتدية تاج الملكة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إن شاء الله هذا العيد يجيب الصحة لكل العالم، والخير والسلام لكل قلوبنا".

ستيفاني صليبا

الفنانة ستيفاني صليبا، ظهرت بإطلالة صيفية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا أيها الصيف".