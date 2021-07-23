كيف أثارت منى أحمد زاهر وسليم مصطفى الجدل على "السوشيال ميديا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضافت صفحة Gossips -منصة رقمية تهتم بالنجوم والمشاهير وتقترب من حياتهم بعيدًا عن أعمالهم الفنية- على موقع فيسبوك، الطفلين سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر، بعد نجاحهما في الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانة منة شلبي.

قامت فكرة الحلقة على وضع فرضية أن الطفلين أصبحا في عمر الشباب، وأن هناك 10 أعوام مرت، وأنهما الآن في عام 2031، وتم توجيه عدد من الأسئلة لهما، وأثارت الحلقة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع عرضها، ونالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع التباين الواضح بين ردود فعل الطفلين على الأسئلة وفي الإجابات.

بدت إجابات منى وكأنها لشابة فعلًا في العشرين من عمرها، بينما جاءت ردود سليم لطفل لم يتجاوز العشر سنوات، وسيطرت عليها براءة الأطفال، وهو ما كان محل نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، ونستعرض في السطور التالية أبرز الأسئلة التي وجهتها صفحة Gossips للطفلين، والإجابات عليها..

س/ كمان عشر سنين هيكون عدك كرش ولا لأ؟

سليم: معرفش ربنا هيخليني كده ولا يجيبلي كرش اسأل ربنا بقى

س/ هتحطي مكياج لما تكبري ولا لأ؟

منى: الواحد بيبقى طبيعي أكتر من غير مكياج فمش هحط

س/ نفسك تشتغل إيه كمان عشر سنين؟

سليم: مخرج ومساعد مخرج ومهندس وافتح حضانة، عايز أعمل فيلم زي مريم اللي عملت مسلسل ليه لأ الجزء التاني عارفه انت

منى: عايزة ابقى ممثلة، عشان بحب أمثل والتمثيل حلو

س/ شكل الولد اللي متوقعة انك تتجوزيه؟

منى: عنده دقن وبيتمرن وبيرجع شعره لورا

س/ شكل البنت يا سليم؟

سليم: مش عارف، مش عايزها تبقى في شكل معين

في أحد الأسئلة قاطعت منى زميلها سليم، وبدأت تتحدث وحاول هو فعل نفس الشيء، ليفاجئ بها تقول: مش شايف طنط منى بتتكلم، وجاء رده: ما ده دوري

س/ نفسك تسافري فين لما تكبري

منى: عايزة أسافر دبي بيقولوا الفنادق عندهم حلوة وكمان الفيلات

سليم: عايز أفضل في بورسعيد بلدي حبيبتي عشان أنا بحب بورسعيد

س/ ايه اللي بابا وماما بيعملوه دلوقتي ومش عايزة تعمليه

منى: إن مامي خلفت مش هخلف لما أكبر، مش بحب الحقنة اللي بتتاخد في الضهر انا مش هتجوز

سليم: كلنا لازم نتجوز، بس بعد كده لازم تتجوزي انا متأكد

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على النحو التالي:

"الستات المصرية كلهم كده مني في نفسهم اوي"، "أستاذة منى عايزة تعمل شوبينج وتمثل وتروح جيم ويبقا عندها ايفون كبير وتسافر وتطير، وتنقذ الناس وتركب عربية، وفتى أحلامها يكون بدقن وبيتمرن ومتخلفش، وأستاذ سليم عايز يتعشى وينام بدري"، "سليم لايق يعمل Home Alone النسخة المصري"، "ما شاء الله على سليم طفل جميل وعلى فطرته قوي ربنا يبارك في أهله عشان هما بيربوا طفل بطريقة جميلة، ومنى قمرين ما شاء الله عليها".

وكتب آخرون "سبحان الله ده الفرق الحقيقي بين الولد والبنت، هي ما شاء الله عليها محددة هي عاوزة إيه واثقة من إجابتها وقاعدتها، وهو يا عيني عليه بسيط أوي في إجابته مش محدد أي حاجة ماشي كده بنور الله وبريء خالص"، "ما شاء الله عندها شخصية ولبقة وليدي في نفسها وقعدتها وعقلها أكبر من سنها، ربنا يحفظها وعندها ذكاء عاطفي وحنونة ومش أنانية وكانت بتساعد سليم يكسب وانه يجاوب، براڤو على أهلها واخواتها هما قدوتها وتربيتهم ما شاء الله.. هي بس لما بيجاوب إجابة مش على مزاجها بحسها مش متقبلاها وبتتريق عليه من غير قصد نبهوها لدا بس وهي تبقي بيرفكت، وكمان سليم يا حبيبي طفل اوي وعايش سنه جدااا".

منى هي الابنة الثالثة للفنان أحمد زاهر، شقيقة ملك وليلى، وظهرت لأول مرة في عمل فني، من خلال الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ"، كما شهد المسلسل الظهور الأول للطفل سليم والذي لعب دور ابن الفنانة منة شلبي ضمن الأحداث.