مخرج "هجمة مرتدة" لـ"الخليج 365": سعيد بالتجربة ولا معلومات لدي عن الجزء الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج أحمد علاء الديب، إنه سعيد بتجربته مع الدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي.

وأضاف الديب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعيد أيضًا بردود الفعل التي جاءتني وقت عرض المسلسل وبعد الانتهاء منه"، وبسؤاله عن تفاصيل الجزء الثاني من المسلسل، أجاب "انتهيت مؤخرًا من فيلمي (العارف- عودة يونس)، وليس هناك كلام أو معلومات أكيدة أستطيع قولها بشأن الجزء الثاني من (هجمة مرتدة)، نحصل على إجازة الأول وبعدها يبدأ الكلام والتحضير".

"العارف- عودة يونس" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، ركين سعد.