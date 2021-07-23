وفاة والدة الفنانة سلافة معمار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 01:11 صباحاً - توفيت والدة الفنانة السورية سلافة معمار، الخميس، بعد صراع طويل مع المرض، وسارع عدد من الفنانين إلى نعي الراحلة ومواساتها.

ونشرت الفنانة ”شكران مرتجى“ على تطبيق ”إنستغرام“، صورة لزميلتها سلافة معمار وأرفقتها بتعليق ”والدة الصديقة والنجمة الغالية سلافة معمار في ذمة الله، إن لله وإن إليه راجعون“.

وأضافت مرتجى: “تعازيي الحارة لسلافة معمار وأفراد العائلة، الله يصبرها، التعازي ستقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف“.

واختتمت الفنانة السورية تعليقها بمطالبة الجمهور بـ“قراءة الفاتحة للراحلة والدعاء لها“.

وحظي المنشور بتفاعل كبير من قبل فنانين عرب ومتابعين، الذين نعوا والدة الفنانة السورية سلافة معمار، معلقين: “الله يرحمها ويقدّرها على الصبر، الله يرحمها، ويجعل الجنة مسكنها، ويصبر سلافة وأهلها، البقاء لله، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويثبتها عند السؤال، ويجعل مثواها الجنة يارب“.

ومن المقرّر أن توارى الراحلة الثرى، الجمعة، في منطقة السلمية بمحافظة حماة السورية.

يذكر أن الفنانة سلافة عاشت في دمشق مع والدها ووالدتها وأخواتها، وانتسبت لمعهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلة.

وتعلمت ”سلافة“ الرسم والعزف على الآلات الموسيقية، إضافة إلى انتسابها إلى فرقة لرقص الباليه، وعلى الرغم من عشقها للفن وارتيادها للمسرح منذ الصغر، إلا أنها وبعد إنهائها الدراسة الثانوية، التحقت بكلية الآداب في جامعة دمشق، في قسم اللغة الإنجليزية.

وبعد مرور عامين، تركت دراسة الأدب الإنجليزي، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لدراسة الفن أكاديميًا وتخرّجت منه ممثلة محترفة.

وقدمت الفنانة السورية عشرات الأدوار في المسلسلات التلفزيونية، وقامت ببطولة مسلسل ”أشواك ناعمة“، حيث أثبتت ذاتها لدى الجمهور، وقدمت أدوار البطولة في فيلمين سينمائيين سوريين.

وفي العام 2009، قدمت ”سلافة“ واحدة من أهم أعمالها في الدراما السورية، في مسلسل ”زمن العار“ الذي وصفته بأنه نقطة تحول في حياتها المهنية، وجعلها نجمة صف أول تنافس أهم الممثلات العربيات، وأدت دور البطولة في مسرحيات عدة بدمشق.

وعلى الجانب الآخر، شاركت ”سلافة“ ببطولة مسلسل ”حارة القبة“ بموسميه الثاني والثالث، حيث تتحضر لتصوير الجزء الثالث منه بعد مدة قصيرة كون الجزء الثاني جرى تصويره بالتزامن مع الجزء الأول الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا واسعًا.