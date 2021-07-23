شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة عن شائعة وفاتها: أنا بخير وزى الفل وحرام ترعبوا ولادنا وأهالينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة بدرية طلبة، الشائعات التى انتشرت مؤخرا حول وفاتها نتيجة حادث سير على طريق الساحل، مؤكدة أنها بخير و"زى الفل" مطمئنة أسرتها وجمهورها.



بدرية طلبة

وقالت بدرية فى مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها على فيس يوك: "كل الحبايب اللى اتصلوا بيا أنا بخير الحمد لله وزى الفل، وحسبى الله ونعم الوكيل فى الشائعات، الدنيا اتقلبت واخواتى كانوا مرعوبين عليا، بطمن اخواتى كلهم وبطمن كل حبايبى".

وأتبعت بدرية الفيديو بتعليق، قائلة: "بطلوا اشاعات بجد.. حرام ترعبوا ولادنا وأهالينا علينا، عيب عليكم بتستفادوا ايه".



البوست المنتشر والمزيف

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة، شاركت فى مسلسل "اللى مالوش كبير" الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، محمد عبد العظيم، محمود ياسين "جونيور" وحلا زلط.





وتناول العمل فكرة اختيارات الإنسان، وكيف يدفع ثمن هذه القرارات فى حياته، وكذلك فكرة الرضا والطمع والتنازل عن مبادئ معينة مقابل تحقيق مصالحه، ويعتمد العمل على الدراما الاجتماعية والشعبية.