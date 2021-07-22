طبيب يفشي أسرار حالة ياسمين عبدالعزيز.. والنقابة تتدخل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فوجئ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بطبيب قلب شهير يُفشي أسرار الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه في "فيسبوك".

ودوّن الطبيب معلومات عن الحالة المرضية للفنانة ياسمين عبدالعزيز باللغتين الإنجليزية والعربية واعتمد في سرده على معلومات سماعية من أطباء لأنه ليس الطبيب المعالج للمريضة، وفق ما أفادت مصادر في نقابة الأطباء المصرية لصحيفة "اليوم السابع".



وقالت المصادر إن كريم مصباح عضو مجلس نقابة الأطباء سيتقدم بشكوى ضد الطبيب لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وأضافت: "إفشاء الطبيب لأسرار الحالة المرضية لمريض بصرف النظر عن شخصيته أو وظيفته يعد مخالفة للائحة آداب مهنة الطب، التي تمنع إفشاء الطبيب لأسرار الحالة الصحية للمريض الخاص به أو مريض لدى طبيب آخر".



وأشارت إلى أن العقوبات التي تنص عليها لائحة النقابة تبدأ من اللوم والإنذار وتصل إلى الوقف المؤقت أو الشطب.