شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يحيى حفلا فى دار الأوبرا المصرية 2 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقى هشام خرما حفلا موسيقيا على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، 2 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يضفى "خرما" على الحفل جوا من السحر والجمال، من خلال موسيقاه الجديدة من نوعها، والتى تمزج بين الآلات الموسيقية الغربية والشرقية، ويقدم فى الحفل عددا من مقطوعاته المتميزة، والتى من بينها "كن وسهلة وبسيطة واليقين".

يذكر أن الموسيقار هشام خرما شارك في العديد من المناسبات الدولية والمحلية مع العديد من الموسيقيين والفنانين، ففي عام 2018 شارك الموسيقار عمر خيرت فعاليات تكريم ذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث قام الموسيقار عمر خيرت بتقديم لحن الشروق وتبعه خرما بتقديم لحن الغروب، في نفس العام شارك خرما في فعاليات منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، حيث قام بوضع الموسيقى التصويرية لافتتاح وفعاليات المنتدى.

كما تعاون مع المطربة الهندية تانفي شاه نجمة فيلم Slumdog Millionaire فى عملها الفنى ولدت حرة "Born Free" والذي سيتم إطلاقه قريبا، وكانت آخر أعماله الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية" الذي تم عرضه في رمضان 2020.