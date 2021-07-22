شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول ليالى العرض المسرحى "نجوم من خشب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفنى للمسرح، العرض المسرحى الجديد " نجوم من خشب" من إنتاج الفرقة، و ذلك وسط إقبال جماهيرى مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة المصرية .

‎تدور أحداث العرض حول مجموعة من العرائس تتقدم لمسابقة نجوم من خشب ويحاول كل منهم أن يتبارى فى إظهار موهبته، ولكن يظهر "ديبو" الشرير ويحاول إفساد المسابقة لتتوالى الأحداث، والعرض مستمر على مسرح القاهرة للعرائس طوال أيام العيد فى تمام السادسة والنصف مساء.

‎"نجوم من خشب" بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس ، تأليف و أشعار حمدى عطية ، ألحان حاتم عزت ، توزيع موسيقى شهاب عزت ، تصميم ديكور و عرائس نبيل الحلوجي، نحت محمد أمين ، فكرة وإخراج سيد رستم.