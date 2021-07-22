شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم الصديق المقرب لـ شريف منير في مسلسل "أجازة مفتوحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان مراد مكرم ضمن أحداث مسلسل "أجازة مفتوحة" الصديق المقرب للفنان شريف منير، وعكسه تماما في الشخصية، حيث انتهى من تصوير حوالى يومين من العمل، ومن المقرر استكمال مشاهده خلال الأيام المقبلة.

وقال مكرم في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه يراهن على المسلسل الذى يقدمه بشكل مختلف ويجسد من خلاله أحد الأدوار المحورية ويتمنى أن ينال دوره إعجاب الجميع.

وتعتمد قصة "إجازة مفتوحة، على العائلة بشكل كبير من خلال 3 عائلات تدور حولهم الأحداث، ومقررعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، وينتمى العمل لنوعية الأعمال الـ 45 حلقة، ومن إنتاج سينرجي، والمنتجة مها سليم.

مسلسل "أجازة مفتوحة"، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، وبطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي .

وشارك مراد مكرم مؤخرا في مسلسل ليه لأ الجزء الثاني يرصد حكاية ندى، التي ترغب في احتضان طفل لكنها تواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، مسلطاً الضوء على علاقتها بالطفل.