كارمن بصيبص لـ"الخليج 365": دوري في "العارف" تحدي ومختلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، إن مع القراءة الأولى لسيناريو فيلم "العارف- عودة يونس"، الذي كتبه الكاتب محمد سيد بشير، شعرت بأنها معجبة بالفيلم، وأنه سينال إعجاب الجمهور، خاصة وأنه مكتوب بشكل جيد، والحبكة الخاصة به جيدة وكذلك كل الشخصيات.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أقدم شخصية مايا وهو الدور الذي أحببت أن أقدم به نفسي لأول مرة في السينما المصرية، لأنه جديد ومختلف وبه تحدي".

وأضافت كارمن "الجمهور يراني بصورة مختلفة عن دوري في أخر أعمالي (عروس بيروت)، فأنا حريصة في الخمس سنوات الأخيرة على انتقاء أدوار مختلفة"، لافتة أن الدور عُرض عليها قبل تصوير "عروس بيروت" أثناء تصويرها مسلسل "ليالي أوجيني"، وأن عرضه بعد "عروس بيروت" جيد حتى يراها الجمهور بشكل بعيد عن شخصية "ثريا".

"العارف- عودة يونس" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، ركين سعد، مصطفى خاطر.