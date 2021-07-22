كريم محمود عبدالعزيز: شُفت أبويا واتكلمت معاه بعد وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حكى الفنان كريم محمود عبدالعزيز، أثناء حلوله ضيفا على برنامج "معكم"، الذي تقدمه المذيعة منى الشاذلي، على قناة CBC، ثان أيام عيد الأضحى المبارك، عن موقف تعرض له قبل فترة طويلة، ومازال يشغله حتى الآن، ولم يجد له تفسيرًا.

وقال كريم، إن بعد وفاة والده الفنان الكبير محمود عبدالعزيز بنحو عام، كان نائمًا ووجد والده يأتيه ويوقظه من النوم، دون أن يلمسه، وبدأ يطلب منه أن يستيقظ ويأخذ حمامه ويذهب للتصوير، مضيفًا "بصيت له ومش متفاجئ وبتعامل على إنه عادي هو لسه صاحي وجاي يصحيني.. قالي صباح الفل فرديت عليه.. قالي قوم خد دش حلو كده وروح التصوير بتاعك.. قعدت وبعدين قال حاجة ضحكتني فضحكت ولفيت وشي وأنا بضحك وبلف وشي تاني ناحيته ملقتهوش".

تابع: "كل ده حصل وأنا صاحي مش نايم.. لحظة لما ملقتهوش أدركت إن هو ميت وأنا صاحي فا ازاي ده.. الأغرب إن بعد فترة كبيرة من الموقف ده بيتر ميمي كلمني على فيلم موسي. بقرأ السيناريو لقيت نفس اللي حصل بيني وبين أبويا مكتوب هو هو بنفس تفاصيله في مشهد في الفيلم، إن البطل بيشوف أبوه المتوفى جايله وهكذا".

اختتم كريم حديثه قائلا: "ده خلاني اتأثرت وعيطت لما قرأت المشهد.. ووقت التصوير لما بصيت لعم صلاح عبدالله غصب عني اتأثرت واستدعيت نفس اللي حصل لما شوفت أبويا وأنا صاحي".