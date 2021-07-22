محمد سيد بشير يكشف عن تعرضه لوعكة صحية: "مش قادر أخد نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف السيناريست محمد سيد بشير عن تعرضه لوعكة صحية، خلال الساعات القليلة الماضية، شعر بها خلال توجهه لأحد "السينمات" لمشاهدة فيلمه الجديد "العارف- عودة يونس".

ونشر بشير، صورته من داخل المستشفى، ممددًا على السرير، بعد تعليق "كانيولا" في ذراعه، معلقًا "واحد صاحبي عدى عليا عشان ننزل نلف على السينمات زي ما بعمل كل يومـ وهو بيقولي ها هنروح على أنهي سينما سكت شوية، وقولت له اطلع بينا على المستشفى أنا مش قادر اخد نفسي".

وتابع "وبعد فحوصات ورسم قلب وإشاعات ربنا سترها وطلع عندي ارتجاع مرئ، والحقيقة أنا مش هسأل ليه كل شغلانة يحصل حاجة بس الحمد لله ولا إله إلا الله".

"العارف- عودة يونس" إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر.