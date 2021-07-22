"كايرو شو" تفتح باب الحجز لـ"ياما في الجراب يا حاوي" بطولة الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فتح مسرح كايرو شو، باب الحجز لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، على أن تنطلق العروض في القاهرة يوم 26 أغسطس المُقبل.

وأوضح مصدر مسؤول بكايرو شو في بيان صحفي، أنه خلال أيام سيتم فتح باب الحجز لعروض الاسكندرية المقرر انطلاقها منتصف أغسطس على مسرح مكتبة الأسكندرية .

مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي وإخراج مجدي الهواري، وبطولة النجم الكبير الدكتور يحيى الفخراني، ونخبة من النجوم يقفون على المسرح لأول مرة، منهم: إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي إلى جانب نجوم المسرح: سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقة.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة .