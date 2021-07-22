"العارف" يقترب من 18 مليون جنيه في 8 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "العارف- عودة يونس" في تحقيق إيرادات مرتفعة منذ طرحه في 14 يوليو، في دور العرض السينمائي، متفوقا على الأفلام المتنافسة معه في قائمة شباك التذاكر.

وحقق الفيلم أمس الأربعاء 21 يوليو، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إيراد قُدر بـ 4 ملايين و825 ألفًا و751 جنيها، وجاء إجمالي ما حققه الفيلم في 8 أيام 17 مليونا و214 ألفا و483 جنيها.

"العارف- عودة يونس" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد، وظهر الفنان محمد ممدوح كضيف شرف.