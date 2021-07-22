شاهد.. فأر ضخم يثير الفوضى والهلع خلال جلسة للبرلمان بإسبانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 53 دقيقة

حالة من الفوضى والهلع شهدتها جلسة داخل برلمان إقليم الأندلس الذي يتمتع بحكم ذاتي في جنوب إسبانيا، بسبب فأر ضخم اقتحم الجلسة.

واقتحم الفأر جلسة البرلمان، أمس الأربعاء، وهرع بعض النواب إلى الوقوف أعلى كراسي القاعة خوفا من الفأر، بينما سُمع صوت من بينهم يدعو إلى التزام الهدوء.

ودخل الفأر القاعة في الوقت الذي كان من المقرر أن يصوت المشرعون على تعيين السياسية الاشتراكية سوزانا دياز في مجلس الشيوخ عن منطقة جنوب إسبانيا.

وبمجرد انتهاء الضجة، عاد المشرعون إلى واجباتهم وتمت الموافقة على دور سوزانا في مجلس الشيوخ، وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن حجم الفأر كبير.