شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تفاجئ جمهورها بتسريحة شعر جديدة قبل بدء حفلها فى أبو ظبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت المطربة السورية أصالة نصرى، جمهورها ومتابعيها، بـ"لوك" جديد قبل بدء حفلتها فى أبو ظبى بالإمارات، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية بمناسبة الصيف وعيد الأضحى.



أصالة

وظهرت أصالة، فى الصور التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام، بتسريحة جديدة، حيث قامت بقص شعرها وصبغه باللون الذهبى الداكن، مرتدية فستانا أبيض، وصحبتها بتعليق: "لقطات قبل حفل أبو ظبى".



النجمة أصالة

وطرحت النجمة السورية أصالة نصرى، مؤخرا، أغنيتها الوطنية الجديدة "بنحبك" التى أهدتها إلى أهل مصر المحروسة، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات عبد الله حسن، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح.



أصالة فى لوك جديد

وكان آخر ألبومات النجمة أصالة نصرى "لا تستسلم"، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.