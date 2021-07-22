شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس تصوير فيلم ذا روك الجديد Jungle Cruise والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة والت ديزنى، عن فيديو من كواليس تصوير فيلم Jungle Cruise الجديد، الذى سيطرح فى 30 يوليو الجارى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وظهر فى الفيديو أبطال العمل، منهم دواين جونسون، وأيميلى بلانت، ومن اهم مميزات الفيديو الذى يروج للعمل المنتظر هى حالة الكوميديا التى تسيطى على أغلب تصوير المشاهد.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruiseلـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020، ليطرح في 30 يوليو من العام الجارى 2021.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.