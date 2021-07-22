تامر حسني في الصدارة.. “صعبة” تحقق الملايين في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تحظى أغنية “صعبة” للنجم المصري تامر حسني بإعجاب واسع من الجمهور منذ صدورها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وتحصد الأغنية تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل، إذ تكتسح مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية.

وحقق كليب أغنية “صعبة” أكثر من 8 ملايين مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على صدوره على قناة تامر حسني الرسمية في موقع “يوتيوب”، متصدّرًا المرتبة الأولى في قائمة الترند للفيديوهات الأكثر رواجًا.

كما يتصدّر هاشتاغ “صعبة” قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على “تويتر” في معظم الدول العربية.

أغنية “صعبة”من كلمات وألحان ​عزيز الشافعي​، وتوزيع عبد الرحمن شوقى، وماستر علي فتح الله. أمّا الكليب تولى إخراجه تامر حسني بنفسه في فكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية، فاستطاع أن يقدّم عملًا رومانسيًا لا يخلو من الصخب والكوميديا في آن.