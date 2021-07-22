شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير بعد أغنية "يابت يلا": اللى جاى مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب الشعبى سعد الصغير عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "يابت يلا"، التى طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل .

وقال سعد في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه تم تصوير الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة، من المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، وهو الآن فى مرحلة اختيارها، وستكون مفاجأة للجميع.

وانتهى مؤخرا سعد الصغير من تصوير أغنية "أنا العريس"، و"الليل"، وهذه الأغانى التي تأتى ضمن 6 أغانٍ من ألبومه الجديد، الذى تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين فى مقدمتهم عصام كاريكا ومحمد عبد المنعم وعصام إسماعيل وزيزو فاروق وساسو وهانى فاروق وشيتوس.

من ناحية أخرى كان المطرب سعد الصغير قد قال فى تصريحات لبرنامج "ملوك التريند" الذى يذاع على تليفزيون ”الخليج 365”: "إن وصيته لأولاده هى زيارته كل يوم جمعة فى المقابر ووضع صورته على التليفون مثلما فعل مع والدته عشان يفتكروه كل شوية لأن الدنيا بتنسى".

كما تحدث سعد عن أزمته مع مطرب المهرجانات عمر كمال، قائلا: "هو بيتكلم فى حاجات مش فاهم يعنى إيه تاريخ والكلمة اتفهمت غلط ومقدرش أقل من أغنية "عود البطل" ودى حاجة جامدة جدا عمر كمال إنت ابنى وعاوز أقولك حاجة أنا الوحيد اللى دافعت عنك أنت وشاكوش وأتعلم أى حد يغلط فيك ويتأسف خلاص ميبقاش قلبك أسود اعتذرتلك تانى وتالت".