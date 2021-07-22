شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مشوقة من فيلم الرومانسية After We Fell الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم الرومانسية After We Fell أول تريلر رسمى للعمل، الذى سيطرح فى أكتوبر المقبل، دون الكشف عن موعد محدد، ووصلت مدة الفيديو الترويجى دقيقة و45 ثانية، وحاز على إعجاب الكثيرين من حول العالم.

فيلم After We Fell يدور حول فتاة تدعى تيسا، التي تقوم بأخذ كبر قرار في حياتها، وبالتالي يتغير كل شيء، خاصة مع الكشف عن أسرار عائلتها، وبالتالي يكون على شاب يدعى هاردين، أن يساعدها في المطالبة بحقوقهم في مستقبل أفضل.

وقام ببطولة فيلم After We Fell، كل من كيانا ماديرا، هيرو فينيس تيفين، جوزفين لانجفورد، أرييل كيبيل، ميرا سورفينو، ستيفن موير، لويز لومبارد، كارتر جينكينز، روب إستس، تشانس بيردومو.