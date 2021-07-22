صور| سمير صبري وإيناس جوهر يحضران مسرحية "سيد درويش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان سمير صبري والإعلامية إيناس جوهر، على حضور العرض المسرحي "سيد درويش".

ونشرت الفنانة لقاء سويدان، صورا لها معهما عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "للمرة الثانية، يشرفنا بالحضور النجم الكبير الراقي سمير صبري، ونورتنا الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر في مسرحية (سيد درويش)".

مسرحية "فنان الشعب سيد درويش" بطولة ميدو عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، سيد جبر، شريف عبدالوهاب، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله (غناء)، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي، إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي، علاء الحريري، ياسر الرفاعي، ومن تأليف السيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب.