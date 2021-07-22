وفاة والدة الفنانة سلافة معمار واقتصار العزاء على الهاتف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة شكران مرتجي، منذ قليل، عن وفاة والدة صديقتها الفنانة سلافة معمار.

وكتبت شكران، عبر حسابها على إنستجرام: "والدة الصديقة والنجم الغالية سلافة معمار في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابعت: "تعازيي الحارة لسلافة ولأفراد العائلة.. الله يصبرك يا حبيبتي".

وأضافت: "التعازي ستقتصر على مواقع التواصل الإجتماعي والهاتف.. الفاتحة والدعاء فضلا وليس أمرا".

جدير بالذكر أن الفنانة سلافة معمار، هي ممثلة سورية ودرست الأدب الإنجليزي في جامعة دمشق، إلا أنها أصرت على دراسة الفن الذي عشقته منذ طفولتها أكاديميًا، فانتسبت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرجت منه، كما تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

شاركت بعدد كبير من الأعمال الفنية وتدرجت في الأدوار حتى أصبحت تؤدي أدوار البطولة الأولى. وشكل دورها في مسلسل "زمن العار"عام 2009 نقطة تحول في مسيرتها الفنية.