محمد ثروت يرزق بمولوده الثاني .. وهذا اسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

رزق الفنان محمد ثروت بمولوده الثاني، التي أطلق عليها اسم "دهب"، لتنضم إلى العائلة بعد نجله الأول "سليم".

ونشر ثروت، صورة له أمام غرفة الولادة، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر ولله الحمد .. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. الحمد لله رب العالمين، رزقت اليوم بفضل الله ونعمته بنوتة، وصلت أميرة عائلة ثروت( دهب).. ربنا يحفظها ويحميها".

وتابع: "بحبك يا منى عمري.. شكرا إنك فرحتيني فرحة مخلياني مصدوم لحد دلوقتي إني عندي بنوتة زي القمر، زي أمها.. ربنا يقومك بالسلامة يا أغلى ما في حياتي يا أم (سليم ودهب) ".

وأضاف: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليا وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي .. وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه آجمعين".

جدير بالذكر أن الفنان محمد ثروت، شارك في عام 2021 بعدة أعمال، منها مسلسلات: "اللعبة 2 ليفل الوحش، بين السما والأرض، فارس بلا جواز"، وفيلمي "ديدو، وأحمد نوتردام".