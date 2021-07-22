فيديو| فيفي عبده ترقص وتغني في حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة فيفي عبده، على حضور الحفل الغنائي الذي أحياه الفنان عمرو دياب، مساء أمس الأربعاء، بالساحل الشمالي.

ونشرت فيفي، فيديو لها من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النهاردة، أول يوم أخرج من فترة طويلة رحت حفل عمرو دياب في kiki's الساحل الشمالي، وانبسطت جدًا.. الأجواء رائعة.. عيد سعيد علينا جميعًا.. بحبكم أوي".

كما حضر الحفل، مجموعة من الفنانين بينهم: "آسر ياسين، غادة عادل، وغيرهم".

وقدم الفنان عمرو دياب مجموعة مميزة من أغانيه مثل: "الأحلى ونص، كله يرقص، يا أنا يا لأ".

وكانت الفنانة فيفي عبده، كشفت مؤخرًا عن مرورها بأزمة صحية جديدة، بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية.

وقالت فيفي، منذ أيام قليلة، في فيديو لايف لها عبر حسابها على إنستجرام: "أنا فرحانة إن ربنا شفاني وعفاني وعايزة بعد كدا أطلع وأشكر الدكاترة، والناس اللي تعبوا معايا".

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