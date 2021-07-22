أول رد من الشرنوبي بعد إلغاء حفله بالساحل الشمالي وسحب 70% من الحجوزات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رد الفنان محمد الشرنوبي، على واقعة إلغاء حفله بالساحل الشمالي الذي كان مقررًا إقامته أمس الأربعاء ٢١ يوليو الجاري.

ونشر الشرنوبي، تصريحًا من النقابة للحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فيه حاجات غريبة جدًا بتحصل من إمبارح، وصحفيون يكلموني على إلغاء تصاريح وأخبار غريبة جدًا بتنزل".

وتابع: "حفل الساحل يوم ٢١" كان قانونيًا والنقابة كانت مصرحة لي بالحفل عادي، لكن بسبب الشوشرة اللي حصلت إمبارح 70% من الحجوزات اتلغت".

وأضاف: "فقررنا أنا وفريق العمل إننا نأجله ليوم تاني عشان كل اللي كان عاوز يجي.. يعرف يجي، بس كده، مفيش مشاكل خالص".

كانت المنتجة سارة الطباخ، كتبت أمس الأربعاء، عبر صفحتها في موقع فيس بوك: "كل الشكر والتقدير للنقيب أمير الغناء العربي الأستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون، وإلغاء طلب أي إصدارات لتراخيص لحفل اليوم ٢١/٧ الخاص بمحمد الشرنوبي، والذي لم يصرح له من الأساس طبقا لقرار النقابة الصادر ٣٠/٣ بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد، وحتمية موافقة الشركة الكتابية على أى تعاقد وحصرية التعاقدات والتعاملات المادية والتفاوضية مع شركة إيرث برودكشن فقط وكيلًا حصريًا لمحمد الشرنوبي بموجب عقد سارٍ حتي الآن، والعقد نافذ وسارٍ بحكم محكمة الصادر بتاريخ ٣١/١/٢٠٢١ ".

وأضافت: "كل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس المحترمين لحرصهم على تطبيق القانون، وننوه أن من ينتهك حقوق شركة إيرث برودكشن أو يخالف قرارات النقابة أو أحكام القانون سيكون الرد بالقانون، ولن يردعنا أحد عن أخد حقوقنا كاملة، مفيش حد فوق القانون.... إحنا دولة قانون".

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