شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل هدية عيد.. محمد ثروت يرزق بطفلة سماها "دهب": عندى بنوتة زى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد ثروت، بولادة ابنته "دهب" عبر حسابه الرسمى بفيسبوك، وقال :"وصلت أميرة عائلة ثروت "دهب" ربنا يحفظها و يحميها، بحبك يا منى عمرى شكرا إنك فرحتيني فرحة مخلياني مصدوم لحد دلوقت إنى عندي بنوتة زى القمر زى أمها".

وقال محمد ثروت فى بوست عبر فيس بوك :"الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر ولله الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله رب العالمين رزقت اليوم بفضل الله ونعمته بنوتة".



محمد ثروت

وأضاف :"وصلت أميرة عائلة ثروت "دهب" ربنا يحفظها و يحميها، بحبك يا منى عمرى شكرا انك فرحتيني فرحة مخلياني مصدوم لحد دلوقت إنى عندي بنوتة زى القمر زى أمها، ربنا يقومك بالسلامة يا أغلى ما في حياتي يا أم سليم ودهب".

وتابع :"سبحان الله ..والحمد لله ..ولا إله إلا الله ..و الله أكبر .. ربي اوزعني أن أشكر نعمتك التى انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالح ترضاه وأصلح لي في ذريتي".