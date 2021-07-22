شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى يطرح "بعتذر لك" خلال أيام ويعلق: مهداة لكل شخص مزعل حبيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويطرح النجم حلمى عبد الباقى أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "بعتذر لك" من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية التى تنصف المرأة، حيث تدور قصتها حول أن الشخص الذى يحب ويعتبر حبيبته كل شيء بالنسبة له.

وأهدى النجم حلمى عبد الباقى أغنية "بعتذ رلك" إلى "أى شخص مزعل حبيبته" كما علق على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على صفحته الشخصية .

وانفرد مؤخرا ”الخليج 365” بكلمات الأغنية حيث تقول كلماتها: "بعتذر لك إنى سيبتك بعد ماتعلقت بيا، بعترفلك كنتى مكسب واتقلب بخسارة ليا، كنتى ونسى في عز سهرى كنتى واقفة سنين في ضهرى مهما لفيت مش هلاقى جزء من خوفك عليا".

وخضع مؤخرا حلمى عبد الباقى لجلسة تصوير جديدة ظهر من خلالها بأكثر من لوك، حيث ارتدى ملابس كاجوال.









وعلق "عبد الباقى" قائلاً على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك: "يا حبايبي دول بعض الصور من آخر سيشن عملته بعدسه المبدعة سهيلة حجازي عاوزكم تختاروا صورتين علشان الغنوة الجديدة بعتذرلك وهي غنوة دراما رومانسي وبعدين محدش يقولي اصل حلمي في الصورة مش عارف إيه وإيه هوفرعليكوا الكلام مفيش فنان أو فنانة بيتصور من غير ريتش يعني تصليح أي ديفو في الصورة وأنا أول مرة أعمل كده طولت عليكوا اختاروا بقى بحبكم بعتذرلك كلمات إبراهيم محمد ألحان إسلام عاطف توزيع المايسترو أسامة سعيد.