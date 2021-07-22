كتب امير فتحي في الخميس 22 يوليو 2021 05:45 مساءً - نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الفنان السوري، جورج وسوف، إلى مدينة جدة في السعودية لإحياء اولى حفلاته.
وعلق تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلا: “سلطان الطرب جورج وسوف في جدة.. فرحتي لا توصف بأول حفل في السعودية”.
وفي اول تصريح له بعد وصوله الى السعودية، قال جورج وسوف: فرحان كثير ومبسوط انا هون في جدة لسه واصل في المطار وفرحتي لا توصف اول مرة بغني في المملكة العربية السعودية”.
وكان جورج وسوف قد روج لحفلته في جدة بمقطع فيديو من بداياته حيث ظهر بشكل مختلف تماما على غير العادة، وسرعان ما حصد الفيديو على تفاعل كبير من متابعيه وجمهوره.
وطرح سلطان الطرب جورج وسوف مؤخرا أغنية “ياه ع الزمن” التى طرحها باللهجة المصرية، وحققت ما يقرب من 8 ملايين من المشاهدات على موقع الـ “يوتيوب”.
كانت هذه تفاصيل خبر “فرحتي لا توصف”.. اول تعليق لجورج وسوف بعد وصوله الى السعودية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.