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المطرب المصري محمد الشرنوبي يكشف عن السبب الحقيقي وراء إلغاء حفله الغنائي الأخير

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محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

كشف المطرب المصري محمد الشرنوبي عن السبب الحقيقي وراء إلغاء حفله الغنائي الأخير، نافياً أن تكون نقابة المهن الموسيقية هي من اتخذت هذا القرار ضده.

 

وقال الشرنوبي، اليوم، عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام": "فيه حاجات غريبة جداً بتحصل من إمبارح، وصحفيين يكلموني على إلغاء تصاريح، وأخبار غريبة جداً بتنزل".

 

وأضاف، مرفقاً صورة إيصال نقدي مقدَّم للنقابة نظير التصريح له: "حفلة الساحل يوم 21 كانت قانونية، والنقابة كانت مصرحة لي بالحفلة عادي، لكن بسبب الشوشرة اللي حصلت امبارح 70% من الحجوزات اتلغت، فقررنا أنا وفريق العمل إننا نأجلها ليوم تاني عشان كل اللي كان عاوز ييجي يعرف ييجي".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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