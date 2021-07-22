الفنان المصري أحمد العوضي يكشف سبب منع الزيارة عن زوجته ياسمين عبد العزيز

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

كشف الفنان أحمد العوضي سبب منع الزيارة عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خروجها من الرعاية المركزة.



وأوضح العوضي، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أن السبب في ذلك يرجع إلى عدم استقرار الحالة الصحية حتى الآن.

وقال: "الحمد لله، ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماماً لمدة أسبوعين خوفاً عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتى استقرار الحالة".

وأضاف: "أعتذر لكم عن عدم ردي، لكن اعذروني غصب عني، شكراً ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعوا لها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".

كان أحمد العوضي قد نفى الأخبار المتداولة عن تدهور الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، عقب إعلانه خضوعها لعملية جراحية، مناشداً جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.