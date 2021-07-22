راغب علامة يكشف سبب زعل فيفى عبده منه وقصة ملحن أغنية له أصبح مطربا شهيرا

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

حل النجم راغب علامة ضيفا في برنامج "سهرانين" تقديم الفنان والإعلامي أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وتحدث عن بداية غنائه في مصر، قائلا: "أنا كنت شغال فى لبنان كويس جدا، ولكن طول عمرى حلمى الأكبر إنى أجى مصر".



وأضاف راغب علامة: "فى مرة كلمنى وجدى الحكيم وقالى عاوزك في حفل في أضواء المدينة، وجيت فعلا وغنيت وكانت آخر أغنية غنتها هي قلبى عشقها والعيون، وأنا نازل من المسرح أحد المنتجين قالى مبروك عليك الـ 60 مليون مكنتش فاهم وقتها لكن فهمت إنه يقصد عدد شعب مصر وقتها".

وروى راغب علامة قصة أغنية "طب ليه" قائلا: "كان عندى شقة في مصر لقيت الباب بيخبط وجالى شاب لطيف ولذيذ اسمه مدحت خميس، وسمعنى أغنية في الكاسيت معاه فسألته حلو الشغل مين اللى الموزع فقالى أنا، فقتله أنت هتشتغل معايا الأغنية الجاية واستغرب جدا في الأول مكنش مصدق".

وتابع راغب علامة: "في يوم هننفذ الأغنية، فقالى معايا شاب صديقى بس مكسوف منك جدا وعاوز يسلم عليك وعاوز يسمعك أغنية، فسألته بيشتغل إيه، فأخبرنى إنه بيلحن وفنان بس مش معروف، ودخل سلم عليا وكان خجولا جدا وسمعنى أغنية (طب ليه) فقلتله الأغنية دى هاتكون هيد الألبوم بتاعى، ومكنش مصدق وقتها، الملحن ده بقى هو المطرب أحمد سعد، بس كان لسه في بداياته، ومبسوط جدا إن ربنا وفقهم وسعيد جدا إنهم بدأوا على إيدى".

وروى راغب علامة موقفا في إحدى السهرات جمعه بالفنانة فيفى عبده، قائلا: "كنت بغنى في حفل وهى كانت موجودة وطلعت بفستان شكله حلو عاملة زى الوردة، فقلتلها يا فيفى إنتى وردتنا فهى سمعتنا إنتى والدتنا، وزعلت، بس فهمتها بعد كدة وقلتلها أنا بقول وردتنا".

راغب علامة ضيف سهرانين