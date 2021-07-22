إقامة الدورة 75 من مهرجان "كان" السينمائى 17 مايو 2022

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

تقام الدورة الخامسة والسبعون من مهرجان كان السينمائي بين 17 و28 مايو 2022، بحسب ما أعلن القائمون على الحدث السينمائي العالمي، بعد أيام قليلة على انتهاء دورة هذا العام.



وأسدل الستار على حفل إعلان جوائز الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائى الدولى، السبت الماضى، إذ أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان برئاسة المخرج الأمريكي سبايك فوز فيلم «Titane» للمخرجة جوليا دوكورنو بالسعفة الذهبية، وهى ثانى مخرجة تفوز بجائزة السعفة الذهبية في تاريخ المسابقة بعد فيلم The Piano عام 1993 .

وتقاسم فيلم الدراما الإيراني "A Hero" للمخرج أصغر فرهادي والفيلم الفنلندي "Compartment No. 6" للمخرج جوهو كوسمانين، الجائزة الكبري بمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ74.

أما جائزة لجنة التحكيم تقاسمها فيلمى «Memoria»الذى فاز مخرجه التايلاندى أبيشاتبونج ويراسيتاكول بالسعفة الذهبية من قبل عن فيلم Uncle Boonmee عام 2010 ، وفيلم «Ahed's Knee» للمخرج الإسرائيلي ناداف لبيد.

وفاز الفرنسي ليوس كاراكس بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه "أنيت"، وحصل "كاراكس" البالغ الستين على الجائزة بعد تسع سنوات على فيلمه الأخير "هولى موتورز"، وقد شاركته فرقة "سباركس" الأمريكية الشهيرة فى كتابة سيناريو وموسيقى "أنيت" الذى عُرض في افتتاح المهرجان.

وتسلم الجائزة أحد الموسيقيين وهو رون مايل نظراً إلى غياب المخرج. وقال عنه إنه "ليس مخرجاً فرنسياً عظيماً فحسب، بل صانع أفلام ضخم.. للأسف لم يستطع ليوس كاراكس الحضور بيننا.. كان يعاني مشكلة في أسنانه.. لكننا سعداء بفوزه بهذه الجائزة".

وفازت الممثلة النرويجية رينات رينسف، بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ74، وذلك عن دورها في فيلم “The Worst Person in the World” للمخرج واكيم ترير.

وفاز الممثل Caleb Landry Jones أفضل ممثل من مهرجان كان السينمائى الدولى وذلك عن الفيلم الأسترالى Nitram بدورته رقم 74 لعام 2021 .

وفاز الفيلم الياباني Drive My Car جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان وهو فيلم درامي ياباني شارك في تأليفه وإخراج ريوسوكي هاماجوتشي عام 2021 ، استنادًا إلى القصة القصيرة التي تحمل الاسم نفسه لهاروكي موراكامي من مجموعة قصصه القصيرة لعام 2014 "رجال بلا نساء". تم اختياره للتنافس على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2021.