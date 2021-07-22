فيديو 23 دقيقة لدى البنتاجون يثير الذعر.. أجسام طائرة مجهولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تقرير صحفي أن البنتاجون الأمريكي يملك مقطع فيديو مدته 23 دقيقة لأجسام غريبة تتحرك في نمط غريب، يمكن أن تصيب المشاهدين "بالفزع".

ووفق صحيفة صن البريطانية، كشف ليو إليزوندو، الذي ترأس البرنامج السري المتقدم لتحديد التهديدات الفضائية، وهو ضابط مخابرات سابق استقال من البنتاجون في عام 2017، أنه شاهد اللقطات التي وصفها بأنها "مقنعة" وكافية لتصيبك بحالة من الذهول.

ووصف إليزوندو المقطع بأنه "مقنع للغاية" و"نهائي" و"محير" ، مضيفا أنه "تم تداوله بين مجتمع المخابرات الأمريكية".

ويُقال إن الفيديو يُظهر العديد من الأجسام الطائرة المجهولة التي تتحرك بطرق وأنماط غريبة لا يفهمها البشر، مع البيانات المسجلة باستخدام الأنظمة العسكرية الأمريكية، وفق الصحيفة.

وقال إليزوندو إنه "تم تسجيل المقطع أثناء عمله في البرنامج السري المتقدم لتحديد التهديدات الفضائية بين عامي 2008 و2012، وكانت المركبة كبيرة بما يكفي لتحمل عددا من الأفراد بداخلها".

لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل، متذرعا بالتزامه بالسرية وتحذيره من أنه قد يتم القبض عليه إذا أفصح عن المزيد من المعلومات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه بعض المشرعين الأمريكيين بعقد جلسات استماع حول هذا الموضوع، الذي يوصف بأنه تهديد للأمن القومي وانتقل من نظريات المؤامرة الهامشية إلى مناقشة حقيقية وجادة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أكدت في وقت سابق أنّ مقطع الفيديو المُسرّب والصور التي التُقِطَت عام 2019، "للأجسام الطائرة المجهولة الهوية"، هي مشاهد حقيقية لأجسام غير معروفة الهوية لدى قوات الولايات المتحدة.

وأكدت الوزارة أن أفراداً من البحرية التقطوا عدداً من الصور ومقاطع الفيديو لأجسام على شكل مثلث تُومِض وتتحرّك بين السحب.

وكشف تقرير الوزارة أن الجيش الأمريكي لا يستطيع تفسير 143 من أصل 144 مشاهدة لأجسام طائرة مجهولة الهوية

وفي حديثه عن مقطع الفيديو الذي مدته 23 دقيقة، قال إليزوندو: "كان الفيديو مقنعًا للغاية لدرجة أنني أتذكر أن الأمر تطلب مني بعض الخبرة لمشاهدته".

وعبر عن أمله في أن يتم نشر الفيديو في جلسة استماع علنية حتى يتمكن الجميع من مشاهدته بأنفسهم، وأضاف "هناك مقاطع أخرى مقنعة بنفس القدر".