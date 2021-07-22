شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يحيى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق جيبسي بقيادة الفنان إدوارد حفلا غنائيا، اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، فى الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدموا عددا من الأغانى التى اشتهروا بها قديما مثل دلونى على العيون السود، تريك تراك، الو الو، سافر قلبي معاك، ليندا ليندا.

فريق "الجيبسي" بدأ في التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية "ليندا" "لايلو" التى تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب، ومن مؤسسى الفريق أيضا الموزع الموسيقى أحمد عادل.

وكانت آخر مشاركات الفنان إدوارد التمثيلية خلال السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

كما شارك إدوارد فى مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى.