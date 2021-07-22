شكرا لقرائتكم خبر عن "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يتخطى الـ2 مليون جنيه إيرادات بثانى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الأفلام السينمائية إحداث انتعاشة كبيرة فى سوق السينما خلال موسم عيد الأضحى، ومن تلك الأفلام "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز، والذى تمكن من تحقيق إيرادات تخطت 2 مليون جنيه بثانى أيام العيد، في ليلة الأربعاء حيث جاء في المركز الثانى على مستوى الإيرادت خلف فيلم "العارف".

وحقق فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" إيرادات وصلت إلى 2,225,943 بالتحديد ليضيفها إلى إيرادات الذى حققها طوال الفترة الماضية محققاً نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، لا سيما في ظل فترة كورونا.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويتنكر النجم كريم عبد العزيز فى أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج فى العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.