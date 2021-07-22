شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة وعمر كمال يحييان حفلين ثالث ورابع أيام عيد الأضحى بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطرب الشعبية أمينة لإحياء حفلا غنائيا، فى مدينة العلمين الجديدة، غدا الجمعة رابع أيام عيد الأضحى، فيما يحيى مطرب المهرجانات عمر كمال حفلا بنفس المكان اليوم الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وطرحت المطربة الشعبية أمينة أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "الصحاب الزينة"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات صلاح مندى، ألحان هانى فاروق، وتوزيع الموسيقى زيزو فاروق.

كما طرحت أمينة قبلها أغنية "سوق الجدعنة"، والتى جمعتها بالمطرب محمود معتمد من كلمات وألحان وتوزيع اسلام مونتى، وظهرت فى الكليب بشكل جديد ومختلف مزج ما بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب، تدور قصة كليب عن الأشخاص عديمة الأصل والمبدأ والشهامة والإخلاص وغيرها من القيم الصادمة من رود أفعال بعض البشر.

أما مطرب المهرجانات عمر كمال طرح مؤخرا أغنية بعنوان "أوعدك" والتى قدمها مع النجمة سمية الخشاب على طريقة الديو، والأغنية من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو.