شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحتفل باقتراب كليب "صعبة" من 7 ملايين مشاهدة فى يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم تامر حسنى عن سعادته بعد اقتراب كليبه الجديد "صعبة" الذى طرحه فى أول أيام عيد الأضحى من حاجز السبعة ملايين مشاهدة، وكتب تامر حسني تعليق على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" بعد نجاح الكليب الكبير: "الحمد لله وشكراً لكل اللى تعب فى الأغنية والكليب، وشكراً الجماهير العظيمة اللى حبت الأغنية وخليتها تعمل رقم استثنائى زى دا فى أول يوم".



تامر حسنى على فيس بوك

وذكر النجم تامر حسنى، أسماء فريق العمل القائمين على الكليب، وهو من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي، ومستر علي فتح الله، ومدير تصوير جلال الزكي، ومن إخراجه.

واقترب النجم تامر حسنى من المليون السابع على مستوى المشاهدات بالنسبة لأحدث كليباته الغنائية "صعبة"، الذى طرحه فى أول أيام عيد الأضحى ليحقق نجاحاً كبيراً على مستوى التفاعل من جانب جمهوره ومتابعيه مثلما ظهر فى الإشادة به عبر وسائل السوشيال ميديا.

وكان النجم تامر حسنى قد طرح كليب أغنيته الجديدة "صعبة"، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى.

ويعرض للنجم تامر حسنى حاليًا فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب إصابة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.