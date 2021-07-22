شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "مش أنا" يحصد مليون و809 آلاف جنيه فى شباك تذاكر ثانى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى أمس الأربعاء ثانى أيام عيد الأضحى إيرادات وصلت إلى مليون و809 آلاف جنيه، محققا المركز الثالث بعد فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز الذى حقق 2 مليون و225 ألف جنيه بينما اقترب فيلم "العارف" للنجم احمد عز من 5 ملايين جنيه إيرادات ليحتل المركز الأول فى أفلام العيد.

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

وكان تامر حسنى قد احتفل بطرح فيلم "مش أنا" بإقامة عرض خاص حضره العديد من الفنانين منهم مصطفى قمر، على ربيع، حمدى الميرغنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، سامو زين، محمد ثروت، أمير صلاح الدين، إلهام عبد البديع، تامر فرج وزوجته، الإعلامية بسمة وهبة المخرج أحمد صقر الفنان أحمد ثابت، المنتج هانى محروس، الموزع توما، والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع.

يذكر أن آخر أفلام تامر حسنى "الفلوس" الذى تم عرضه في ديسمبر من عام 2019، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، وشارك في بطولته زينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين