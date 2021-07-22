شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت ممدوح شاب مصرى يبهر لجنة تحكيم America's Got Talent بموهبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهر شاب مصرى لجنة تحكيم البرنامج الأمريكى الشهير America's Got Talent، أثناء إبراز موهبته فى الـBeatboxes، فور ظهوره على المسرح وممارسة هوايته والموهبة الذى يتمتع بها مدحت ممدوح اسم الشاب الذى خطف أنظار الجميع ونال إشادة أعضاء لجنة التحكيم بالكامل بمجرد انهاء فقرته، حيث أعلنوا جميعاً عن سعادتهم بما يقدمه.

مدحت ممدوح وفور وقوفه على المسرح وسؤاله من أين أنت أجاب أنه من مصر نال تصفيقا حادا من جانب الحضور ممن قاموا بتحيته بطريقة مميزة زادت سخونتها بمجرد بداية فقرته والكشف عن موهبته التي أثارت اعجاب الجميع من الحضور إلى لجنة التحكيم.



مدحت ممدوح

فقالت صوفيا فيرجارا عما يقدمه أنها اندهشت من إمكانية جمعه بين الوان موسيقية مختلفة غربية وشرقية في قالب واحد بدون الشعور بأى فروق، بالإضافة إلى مهارته في السرعة بإظهار نغمات موسيقية متعددة بسرعة شديدة.



مدحت ممدوح

كما عبرت هيدى كلوم عضو لجنة التحكيم الأخرى عن انبهارها بما شاهدته من مهارة وموهبة كبيرة لدى الشاب مدحت مؤكدة أنها شعرت بسعادة غامرة من قلبها بمجرد الاستماع لما يقدمه.