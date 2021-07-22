أول رد من الشرنوبي بعد إلغاء حفله بالساحل الشمالي وسحب 70% من الحجوزات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

رد الفنان محمد الشرنوبي، على واقعة إلغاء حفله بالساحل الشمالي التي كان مقررا إقامتها أمس الأربعاء ٢١ يوليو الجاري.

ونشر الشرنوبي، تصريح من النقابة للحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق :"فيه حاجات غريبة جدا بتحصل من إمبارح، وصحفيين يكلموني على إلغاء تصاريح وأخبار غريبة جدا بتنزل".

وتابع:"حفلة الساحل"يوم ٢١" كانت قانونية والنقابة كانت مصرحة لي بالحفلة عادي، لكن بسبب الشوشرة اللي حصلت إمبارح 70% من الحجوزات اتلغت".

وأضاف :"فقررنا أنا وفريق العمل إننا نأجلها ليوم تاني عشان كل اللي كان عاوز يجي.. يعرف يجي، بس كدة، مفيش مشاكل خالص ".

كانت المنتجة سارة الطباخ، كتبت أمس الأربعاء، عبر صفحتها في موقع فيس بوك :" كل الشكر و التقدير للنقيب أمير الغناء العربي الأستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون، و إلغاء طلب أي إصدارات لتراخيص لحفل اليوم ٢١/٧ الخاصة بمحمد الشرنوبي، و التي لم يصرح لها من الأساس طبقا لقرار النقابة الصادر ٣٠/٣ بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد، وحتمية موافقة الشركة الكتابية على أى تعاقد وحصرية التعاقدات والتعاملات المادية والتفاوضية مع شركة ايرث برودكشن فقط كوكيل حصري لمحمد الشرنوبي بموجب عقد ساري حتي الان، و العقد نافذ وساري بحكم محكمة الصادر بتاريخ ٣١/١/٢٠٢١ ".

وأضافت :" كل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس المحترمين لحرصهم على تطبيق القانون، وننوه أن من ينتهك حقوق شركة ايرث برودكشن أو يخالف قرارات النقابة أو أحكام القانون سيكون الرد بالقانون، ولن يردعنا أحد عن أخد حقوقنا كاملة، مافيش حد فوق القانون.... احنا دولة قانون".