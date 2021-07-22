فن ومشاهير

بعد عرض"كوكو شانيل".. إنجي وجدان:" فخورة إني كنت جزء من رجوع الأسطورة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة إنجي وجدان، الشكر لصناع مسرحية "كوكو شانيل" التي بدأ عرضها أول أمس الأربعاء، عبر منصة "شاهد".

ونشرت وجدان، صورا لها من المسرحية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا الحقيقة مش عارفة أقول إيه غير إني فخورة إني كنت جزء من رجوع الأسطورة النجمة للمسرح شريهان".

وتابعت: "شكرا لكل صناع العمل من أول واحد لآخر واحد اشتغل.. أنا مبسوطة إن اسمي اتكتب في التاريخ فعلا.. شكرا ليكم".

وأضافت: "الواحد حس إن التعب جه بفايدة.. مبروك لكل الزملاء اللي شاركوا في المسرحية، وشكرا هادي الباجوري إنك اديتني الفرصة دي".

مسرحية"كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها آسر ياسين، وهاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجى وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، ازياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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