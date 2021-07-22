بعد عرض"كوكو شانيل".. إنجي وجدان:" فخورة إني كنت جزء من رجوع الأسطورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة إنجي وجدان، الشكر لصناع مسرحية "كوكو شانيل" التي بدأ عرضها أول أمس الأربعاء، عبر منصة "شاهد".

ونشرت وجدان، صورا لها من المسرحية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا الحقيقة مش عارفة أقول إيه غير إني فخورة إني كنت جزء من رجوع الأسطورة النجمة للمسرح شريهان".

وتابعت: "شكرا لكل صناع العمل من أول واحد لآخر واحد اشتغل.. أنا مبسوطة إن اسمي اتكتب في التاريخ فعلا.. شكرا ليكم".

وأضافت: "الواحد حس إن التعب جه بفايدة.. مبروك لكل الزملاء اللي شاركوا في المسرحية، وشكرا هادي الباجوري إنك اديتني الفرصة دي".

مسرحية"كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها آسر ياسين، وهاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجى وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، ازياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.