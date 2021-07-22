المصنفات الفنية تحرر محضرا ضد شيبة والراقصة لورديانا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، ومدير تفتيشه أسامة عبدالموجود، محضرًا ضد الفنان أحمد شيبة لغنائه في الساحل الشمالي والراقصة لورديانا بسبب رقصها دون ترخيص.

وكشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 تفاصيل الواقعة، مؤكدا أنه تم تحرير محضرا في الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ قام مفتش مأمور الضبط في جهاز الرقابة على المصنفات إيهاب شعبان، بعمل محضر ضد أحد أماكن السهر، وكلا من الفنان أحمد شيبة والفنان مصطفى حجاج والراقصة البرازيلة لورديانا.

يذكر أن الفنان أحمد شيبة أعلن وفاة نجل شقيقته منذ أيام قليلة، عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك.