فيديو| تامر حسني يقترب من 7مليون مشاهدة بكليب "صعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اقترب كليب الفنان تامر حسني "صعبة"، من تحقيق 7 مليون مشاهدة عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

وروج تامر للأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"الآن وحصريًا كليب أغنية صعبة، على القناة الرسمية لتامر حسني على يوتيوب".

أغنية صعبة، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكساج عبد الرحمن شوقي، ومن إخراج تامر حسني.

ومن ناحية أخرى يعُرض لتامر حسني حاليًا في السينمات فيلم "مش أنا" بطولة حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".