العارف يتصدر إيرادات أفلام السينما ويقترب من 5 ملايين إيرادات ثانى أيام العيد

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

حصد فيلم "العارف" للنجم أحمد عز إيرادات ليلة أمس الأربعاء ثانى أيام عيد الأضحى 4 ملايين و825 ألف جنيه ليتصدر الفيلم الإيرادات أمام فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز، وفيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى.



وانطلق فيلم "العارف" فى دور العرض يوم الأربعاء الماضى الموافق 14 يوليو، بعد الاحتفال بالعرض الخاص فى أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس، يوم الثلاثاء الماضى، بحضور أبطال العمل أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، ركين سعد أحمد خالد صالح، حازم ايهاب، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوى - المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى فيلمز.

كما تواجد من الفنانين لمشاهدة الفيلم والاحتفال مع أبطاله كل من كريم فهمى، أكرم حسنى، هنادى مهنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، كريم عفيفى، محمد أنور، المخرج مروان حامد، سوزان نجم الدين، الموزع نادر حمدى، أحمد الشامى، الكاتب أحمد مراد، محمد عطية، هدى مجد، نهى صالح، السيناريست محمد صلاح العزب، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".