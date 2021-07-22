كتب امير فتحي في الخميس 22 يوليو 2021 02:58 مساءً - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفل زفاف حضره عدد كبير من نجمات الفن في مصر كان منهن سهير رمزي، الهام شاهين، لبلبة، نبيلة عبيد وعبير صبري.
وظهرت في احد المقاطع، لبلبة وبوسي شلبي وعبير صبري والهام شاهين وهن يرقصن معا على انغام اغنية “فرحة” للفنان محمود العسيلي.
بينما ظهرت سهير رمزي وهي تقرع الطبل على انغام اغنية “مغرورة” للفنان اللبناني فارس كرم.
وكانت بوسي شلبي قد نشرت مقطع من حفل الزفاف وعلقت عليه بالقول: “مبرووك سمير فقيه فرح بنته الغاليه”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سهير رمزي تدق الطبل والهام شاهين ولبلبة ترقصان في زفاف ابنة سمير فقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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