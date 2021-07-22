شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الأمريكى الباكستانى بسام طارق يخرج فيلم مارفل الجديد Blade والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على المخرج الأمريكى الباكستانى بسام طارق مخرج Mogul Mowgli، لإخراج فيلم Blade من إنتاج Marvel Studios، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى ماهرشالا علي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

ويأتى ذلك بعدما أعلنت استوديوهات مارفل تأجيل بدء تصوير فيلمها الجديد Blade إلى يوليو من العام المقبل 2022، وكان من المقرر في الأصل أن يبدأ إنتاج الفيلم، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى ماهرشالا علي، في سبتمبر المقبل، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

على أن يكون الفيلم الجديد Blade من كتابة ستايسي أوسي كوفور، كما أكدت الشركة أنها اختارت تأخير بدء تصوير العمل للعمل بكشل أفضل على السيناريو الجديد.

يذكر أن ماهرشالا علي قدم عددا كبيرا من الاعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: "Free State of Jones" و"Moonlight" و"Go for Sisters"، وغيرهم.

كما كشف الممثل الفائز بجائزة الأوسكار، ماهرشالا، أنه كاد أن يرفض أحد أول أدواره الكبيرة في فيلم ديفيد فينشر "The Curious Case of Benjamin Button"، عام 2008، بسبب مشهد جنسي في السيناريو، وأشار علي إلى أنه في بداية مشواره رفض أداء مشهد جنسي مع الممثلة تاراجي بيندا هينسون في فيلم "The Curious Case of Benjamin Button"، قائلاً: "اتصل بي وكيل أعمالي القديم وقال ماهرشالا ، لقد حصلت على الدور..لكن هناك شيء واحد فقط.. هناك مشهد جنسي واحد بالفعل"، فرد ماهرشالا "أنا لا يمكنني القيام بذلك، أنا مسلم ولا أمارس الجنس المحاكي".